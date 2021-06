Francoforte riapre tutte le piste e il Terminal 2

Sarà un progressivo ritorno alla normalità quello dell’aeroporto di Francoforte che da oggi ha riaperto tutte le piste di atterraggio e decollo ed è tornato in funzione anche il Terminal 2, quest’ultimo fermo per contenere i costi da oltre un anno.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, saranno 48 le compagnie aeree che già da oggi torneranno a utilizzare il secondo terminal dell’hub tedesco: a Tuifly è invece toccato il ruolo di apripista con un volo per Rodi.



Anche per il Terminal 1 la giornata odierna ha segnato un passo verso il ritorno alla normalità: è stata infatti riaperta al pubblico la lounge di prima classe di Lufthansa, anche se non si potrà ancora consumare cibo e bevande. I passeggeri potranno infatti utilizzare solamente cibo da asporto. Altre lounge di Lh verranno poi riaperte nei prossimi giorni.