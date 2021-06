Il dirottamento dell'aereo in Bielorussia cambia la mappa delle rotte europee

Il dirottamento del volo Ryanair in Bielorussia sta avendo un impatto importante sulle rotte dei voli nei cieli europei.

L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, come riportato da Travelmole, ha di fatto chiuso lo spazio aereo bielorusso ai viaggi aerei internazionali, mentre le compagnie aeree non europee come Singapore Airlines stanno evitando di viaggiare sul Paese.

Anche la condotta della Russia, alleato della Bielorussia, ha inciso sui cambiamenti di rotta, negando inizialmente l'ingresso nel proprio spazio aereo alle compagnie aeree che cercavano di aggirare la Bielorussia.

Se la situazione dovesse continuare, ci potrebbero essere contraccolpi duraturi sia sui tempi di volo sia sulle tariffe aeree.