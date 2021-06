British Airways: partono i test per lo Iata Travel Pass

British Airways inizia a testare lo Iata Travel Pass. A partire da oggi lo strumento digitale scaricabile da app store che consente di verificare la documentazione relativa ai test Covid verrà utilizzato sulle rotte da Heathrow verso Ginevra e Zurigo.

L'app verifica che un cliente soddisfi i requisiti di ingresso per la sua destinazione e quindi avvisa il cliente per informarlo che è pronto a viaggiare. “Sappiamo che gli abbonamenti digitali sono parte della soluzione – sottolinea il presidente e ceo Sean Doyle - e giocheranno anche un ruolo chiave nell'offrire a chi viaggia le rassicurazioni di cui ha bisogno prima di arrivare in aeroporto. Ci auguriamo di poter offrire un'opzione digitale a misura di cliente per ogni rotta internazionale di British Airways”.



British Airways sta inoltre testando l'app di viaggio digitale, VeriFLY, sulle rotte verso Stati Uniti, Francia, Irlanda, Barbados, Bahamas e Canada, nonché su tutti i voli internazionali in arrivo.