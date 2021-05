L'aereo che atterra, il controllo documenti, i tamponi rapidi, i sorrisi di ringraziamento dopo gli omaggi made in Italy dello scalo. Arrivano da Atlanta e New York i primi turisti americani sbarcati a Fiumicino grazie ai voli Covid tested autorizzati dal Ministero della Salute.

“Siamo davvero felici di essere qui – dice una coppia di albergatori newyorchesi -. Anche noi abbiamo un albergo e saremo felici di ricevervi negli Usa”.

“Io - aggiunge un altro passeggero – ho una casa a Fiesole e l’Italia mi mancava molto: ho fatto solo il biglietto di andata, per ora: non so quando ritornerò, di sicuro non presto”.



“Abbiamo ricevuto una bella accoglienza, l’organizzazione è impeccabile, ne sono ammirato - dice un altro turista -: a New York è un caos, gli italiani ci hanno battuto”.

Sorride Ivan Bassato, direttore Business Unit Aviation di Aeroporti di Roma: “Si vede la luce in fondo al tunnel” dice soddisfatto.