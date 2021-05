I conti si faranno poi a settembre e i numeri sapranno dirci l’entità del recupero del traffico passeggeri in Italia. Certo alcune rotte a lungo raggio non riprenderanno prima dell’orario invernale, ma il fermento della domanda c’è e nei reparti booking delle compagnie aeree appare evidente che la fiducia dei clienti sta tornando, come emerge dal servizio di apertura di TTG Magazine di oggi, disponibile anche online sulla Digital edition.

Tanto che le più recenti analisi sui sistemi di prenotazione relativi ai voli in partenza da Malpensa e Linate facevano registrare, da una settimana all’altra, un incremento del 600 per cento. E che qualcosa di reale si stia muovendo nella domanda dei voli da e per l’Italia lo dimostra un altro elemento: la mappa dei cieli per l’estate (che si concentrerà prevalentemente nel bimestre luglio-agosto) è in completo divenire, con i vettori che quasi quotidianamente aggiustano i loro network aggiungendo nuove rotte o aumentando le frequenze.



IL SERVIZIO COMPLETO È DISPONIBILE SU TTG MAGAZINE, ANCHE ONLINE SULLA DIGITAL EDITION