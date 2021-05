Air Senegal: da luglio 5 frequenze per il Milano-Dakar

Passeranno da tre a cinque le frequenze settimanali del volo tra Milano Malpensa e Dakar operato da Air Senegal. Sarà un incremento progressivo che inizierà il 20 giugno con l’introduzione del quarto volo, mentre il primo luglio ci sarà la nuova aggiunta.

Tutti e cinque i voli settimanali saranno operati esclusivamente dall'Airbus A321 il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, offrendo 16 posti in business class e 149 in classe economica. “I voli sono opportunamente schedulati – informa la compagnia in una nota - per garantire collegamenti rapidi, in entrambe le direzioni via Dakar, verso altre destinazioni africane quali Abidjan, Bamako, Conakry, Banjul, Nouakchott, Ziggachoir e presto Freetown”.



La compagnia prevede una franchigia bagaglio inclusa nella tariffa di 46 kg suddivisi in due valigie (23 kg ciascuna).