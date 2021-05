Dopo le anticipazioni della vigilia nella serata di ieri è arrivata la conferma: per le Ferrovie dello Stato si cambia gestione e per il nuovo corso e la gestione dei fondi previsti dal recovery plan il ruolo di amministratore delegato toccherà a Luigi Ferraris. Con lui alla presidenza il premier Mario Draghi ha chiamato Nicoletta Giadrossi, consigliere di Brembo e nel cda di Falck Renewables.

Classe 1962, Ferraris, che prende il posto di Gianfranco Battisti, ha ricoperto diversi ruoli manageriali nella sua carriera. Dopo le esperienze in Piaggio, Agusta ed Elsacom (Finmeccanica) nel 1999 approda in Enel dove dieci anni dopo diventa chief financial officer. Lo stesso ruolo che ricoprirà poi per due anni in Poste Italiane. Nel 2017, infine, arriva in Terna dove assume la carica di direttore generale.