Blue Air: nuove opzioni tariffarie e cambio gratuito fino a fine anno

Si chiamano BlueBasic, BluePlus e BlueBiz le nuove classi tariffarie che Blue Air ha scelto di proporre al mercato in questo 2021 che vuole segnare anche un anno di svolta per la compagnia rumena. Svolta che avrà ancora l’Italia come punto di riferimento e l’aeroporto di Torino Caselle come base sulla Penisola.

“Abbiamo optato per una struttura più semplice e lineare che consenta al cliente di pagare solamente per quello di cui ha bisogno – spiega il country manager per l’Italia Mauro Bolla -. A partire dalla tariffa basic che comprende solo il bagaglio a mano piccolo e il check in online ma al quale il cliente può aggiungere altre opzioni in base alle proprie esigenze”.



Un cammino nella direzione della massima flessibilità quindi che va incontro anche alle mutate esigenze del mercato dopo il lungo stop generato dalla pandemia. “E sempre in quest’ottica abbiamo attivato la campagna ‘Fly with confidence’ – prosegue il manager – che prevede per tutte le prenotazioni fino al 31 dicembre di effettuare un cambio gratuito senza penalità (verrà addebitata solo l'eventuale differenza tariffaria, se applicabile)”. L. V.