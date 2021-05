Kenya Airways: da luglio voli diretti su Nairobi da Roma e Milano

Buone notizie per i voli diretti in Kenya. Dal 1 luglio 2021 al 30 settembre Kenya Airways opererà due collegamenti a settimana da Milano e Roma per Nairobi a bordo di aeromobili B787-800 configurato in due classi: 30 Business e 204 Economy.

Kenya Airways mira così a diventare una compagnia di riferimento per connettere l’Africa al mondo attraverso il suo hub nel terminal 1A all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi.

I collegamenti con l'Italia verranno effettuati ogni lunedì e giovedì da Milano e Roma, con ritorno da Nairobi ogni mercoledì e domenica.