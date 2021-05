Condor, il fondo Attestor acquisisce il 51% e scommette sul lungo raggio

Attestor ha acquisito il 51% di Condor, mettendo al sicuro il futuro della compagnia aerea tedesca. Il fondo si è impegnato a investire nel vettore 200 milioni di euro capitale e a fornire ulteriori 250 milioni per modernizzare la flotta a lungo raggio.

Ciò, spiega il vettore in una nota, “garantirà il rapido avvio delle operazioni di volo dopo la pandemia e consentirà lo sviluppo a lungo termine della compagnia”.



Saranno inoltre mantenuti tutti i 4.050 posti di lavoro presso la compagnia aerea e la sussidiaria Condor Technik (manuntenzione).



“Siamo orgogliosi di essere stati in grado di convincere Attestor – commenta il ceo di Condor, Ralf Teckentrup -. La nostra partnership ci consentirà di portare avanti la nostra visione di viaggi aerei sostenibili, lanciare prodotti innovativi e promuovere la trasformazione digitale”.



“Dopo il successo della ristrutturazione, la posizione di costo dell’azienda è altamente competitiva – aggiunge Jan-Christoph Peters, fondatore e proprietario di Attestor -. Investendo in Condor, non stiamo solo creando le basi per un riavvio di successo, ma stiamo anche aprendo la strada allo sviluppo a lungo termine della società. A tal fine, investiremo in modo sostanziale per modernizzare la flotta”.



Secondo l’intesa, il restante 49% della compagnia resterà nelle mani SG Luftfahrtgesellschaft, che detiene le sue azioni per conto del Governo federale tedesco e del Governo dell’Hessen.