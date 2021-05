Alitalia-Ita verso il decollo: vicino l’accordo con l’Ue

Potrebbe arrivare in settimana il via libera di Bruxelles al decollo della nuova Alitalia. Fonti vicine alla trattativa parlano di un’intesa di massima tra il Governo e la Commissione Ue, che potrebbe tradursi in un accordo finale entro la prossima settimana.

L’intesa di massima con Bruxelles, riporta Repubblica.it, vedrebbe Ita assumere le attività di volo della compagnia in amministrazione straordinaria. La nuova compagnia partirebbe con 4.500-5.000 dipendenti e una flotta di 55 o 60 velivoli. Sarebbero, invece, 5.800 gli esuberi, da gestire con i prepensionamenti.



Il marchio

Dovrebbe essere mantenuto il brand Alitalia. Ma, scrive il quotidiano, non è escluso che non si tratti di un periodo di affitto per assicurare la continuità, concetto chiave quest’ultimo della trattativa con l’Ue.



Sembra, invece, raggiunta l’intesa sul programma Millemiglia, che sarà venduto, e sulla cessione di alcuni slot a Linate e Fiumicino.



Mentre continua la ricerca di un partner. Su questo fronte, voci vicine al dossier parlano di trattative in corso con Lufthansa.