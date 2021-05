Scalo di Bologna, ripartono le corse di Shuttle Italy Airport per la Romagna

Da lunedì 7 giugno tornerà a operare a pieno regime lo shuttle che collega l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna a tutte le località della Romagna. “Siamo pronti per ripartire garantendo alti standard di qualità - sostiene Roberto Benedettini, amministratore unico Vip Srl - anche se abbiamo garantito sempre e comunque il servizio perché ha raggiunto una forte valenza pubblica e strategica”.

Collegamenti anche con Firenze

La Shuttle Italy Airport, unica linea bus autorizzata che collega l’aeroporto felsineo con la Romagna, dal 7 giugno effettuerà otto coppie di corse quotidiane, di andata e ritorno, con orari definiti in modo da coprire i principali arrivi o partenze – nazionali e internazionali – dei viaggiatori. Grazie alla collaborazione con Appennino Shuttle è inoltre possibile raggiungere Firenze.



"Segnale di ritorno alla normalità"

"La ripartenza dello Shuttle verso l’aeroporto di Bologna è un’ottima notizia - dichiara il presidente di Confcommercio della Provincia di Rimini, Gianni Indino -, un segnale di ritorno alla normalità, di voglia di viaggiare, di ripresa per tutto il turismo. Le compagnie di trasporto sono state colpite in maniera pesantissima dalle restrizioni dovute alla pandemia, sono state tra le categorie più penalizzate e poco aiutate dai sostegni dello Stato. Mi auguro davvero che già dalla prima corsa ci si possa gettare alle spalle il passato, permettendo di guardare con sempre più ottimismo al futuro di queste imprese e al settore del turismo nel suo complesso”.