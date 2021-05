Spagna: l'alta velocità arriva allo scalo di Madrid Barajas

Il ministro spagnolo dei Lavori pubblici, José Luis Ábalos, ha annunciato che il governo sta lavorando per attivare l’alta velocità fino al T4 dell'aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Confermando l'impegno sull'interconnettività, il ministro ha spiegato durante Fitur che "una delle prossime fermate del treno ad velocità sulle quali stiamo già lavorando sarà il collegamento con l'aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas" come riporta Preferente.



Il ministro, intervistato da La Sexta, ha confermato che lo studio di fattibilità sul progetto si è concluso con "risultati positivi". Abalos ha aggiunto che ci saranno due fasi per arrivare a Barajas, inizialmente con i treni Cercanías, mentre in una seconda fase si arriverà in aeroporto con i treni ad alta velocità.