Qatar Airways porta a 4 i collegamenti giornalieri per le Maldive

Qatar Airways scommette sulle Maldive. Il vettore ha infatti potenziato la rotta Doha – Malè, offrendo così maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri italiani che potranno raggiungere la capitale maldiviana via Doha da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Il quarto collegamento aggiuntivo dall’aeroporto di Hamad International sarà operativo a partire dal 1 luglio 2021 ed è già disponibile per chi desidera prenotare.

Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe, ha commentato: “Siamo felici di annunciare l’aumento delle frequenze dei nostri collegamenti per l’arcipelago delle Maldive fino a quattro voli giornalieri. Abbiamo scelto di potenziare la capacità, di offrire maggiori opzioni di scelta e di viaggio per tutti coloro che potranno recarsi alle Maldive, rafforzando il collegamento come segnale di attenzione e di positività nei confronti dei nostri clienti e partner".