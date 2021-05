Db-Öbb EuroCity: i collegamenti riprendono a pieno ritmo

Dal 21 maggio i collegamenti ferroviari Db-Öbb EuroCity riprendono a pieno ritmo. Tornano così i collegamenti fra la Germania e l’Italia e viceversa, passando attraverso l’Austria. Dopo oltre un anno di rallentamenti, sospensioni e riprese a singhiozzi torna a pieno regime l’operatività dei treni della cooperazione austro-tedesca.

Ricominciano a viaggiare gli EC85 e EC83 che collegano direttamente Monaco a Verona, il treno Db-Öbb EuroCity EC87 che da Monaco prosegue a est per Venezia e l’Ec89 con direzione sud verso Bologna. Infine da Innsbruck parte l’Ec81 con destinazione Bologna.

Da sud a nord sono sempre cinque i convogli in viaggio: dal capoluogo emiliano-romagnolo l’Ec84 e l’Ec82 verso Monaco. Direttamente da Verona alla Germania ci sono l’Ec80 e l’Ec88, mentre da Venezia viaggia l’Ec86.



I treni Db-Öbb EuroCity collegano cinque volte al giorno la tratta del Brennero, senza alcun cambio. Da Monaco poi sono disponibili e frequenti le coincidenze con gli Ice, i treni ad alta velocità targati Db, verso le principali città della Germania come ad esempio Norimberga, Stoccarda e Augusta.