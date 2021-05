La Compagnie ricomincia: il vettore all business di nuovo in pista a giugno

È stata ferma oltre un anno a parte qualche volo charter e un sussidio da 20 milioni di euro, ora si prepara al ritorno in pista. Una delle poche sopravvissute al boom dei voli transatlantici all business che aveva contrassegnato gli anni a cavallo del 2010, La Compagnie ha annunciato il ritorno in pista.

Fermo restando l’allentamento dei divieti ai viaggi tra i due Paesi, il vettore riprenderà a coprire la rotta tra Parigi e New York Newark a partire dal mese di giugno. Secondo quanto riportato da TravelWeekly, inoltre, nel mese di luglio dovrebbe ripartire anche un altro collegamento, in questo caso stagionale, tra Nizza e New York Newark per rinverdire i fasti delle vacanze vip in Costa Azzurra.