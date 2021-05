Dall’Islanda agli Stati Uniti: arriva il via libera per due nuovi soggetti del trasporto aereo, con la concessione della licenza di operatore aereo da parte dei rispettivi Paesi. Le new entry sono Breeze per quanto riguarda gli States e Play per l’Islanda.

Per quanto riguarda quest’ultima è già stata fissata una data per l’avvio delle operazioni, previste per il mese di giugno. La compagnia partirà con i voli per Londra Stansted per poi espandersi progressivamente in Europa. Per il prossimo anno poi c’è intenzione di avviare collegamenti anche con gli Stati Uniti.



Bocche ancora cucite invece in casa della novità d’oltreoceano sulla data d’inizio delle operazioni. Il programma è si arrivare a poco meno di 50 aeroporti serviti nella fase iniziale.