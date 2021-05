GoAir cambia nome. Il vettore diventa Go First

La low cost indiana GoAir cambia nome e si presenta sul mercato come Go First. Una scelta di rebranding all'alba di un'importante mossa finanziaria, ovvero una ipo per raccogliere nuovi finanziamenti.

Modificata anche la livrea degli aeromobili insieme a un passaggio da low cost a ultra-low-cost per aumentare la penetrazione nel Paese. Lo scopo è un drastico abbassamento delle tariffe, voli diretti e riduzione al minimo dei servizi gratuiti. Dietro questa operazione c'è un personaggio noto nel settore dell'aviazione, si tratta di Ben Baldanza, colui che ha condotto Spirit Airlines a un traguardo di successo proprio come compagnia ultra-low-cost.



Come riporta simpleflying.com, gli occhi sono ora puntati sull'ipo in quanto un ingresso di nuovi capitali ridurrebbe la dipendenza di Go First da Wadia Group. G. G.