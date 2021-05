Pasifika Air, posticipato il lancio del vettore delle Isole Cook

Avrebbe dovuto operare i propri voli tra Wellington e Christchurch in direzione Isole Cook, ma al momento il sogno di un nuovo vettore rimarrà nel cassetto.

A causa delle incertezze che incombono sulla possibilità dei viaggi senza obbligo di quarantena, Pasifika Air dovrà rimandare il suo debutto nei cieli dell'Oceania. Da qui la rassegnazione del ceo, Mike Pero, come si legge su cookislandsnews.com che si vede costretto a tenere in stand-by il progetto non senza qualche polemica.



"Sapevo che il 2020 avrebbe comportato delle sfide - ha dichiarato -, ma è da un anno che si parla di corridoi turistici verso le Cook, isole covid-free, ma a oggi non c'è ancora una data certa per le riaperture". G. G.