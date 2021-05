Patto Hibernian-Europair: nasce un nuovo soggetto della charteristica in Europa

New entry nel panorama dei voli a domanda del Vecchio Continente. Hibernian Airlines ed Europair hanno raggiunto un accordo per la vendita di voli charter in Europa e verranno basati due aerei CRJ 1000 di Hibernian, con una capacità di 100 posti, all’aeroporto di Maastricht.

“Hibernian Airlines è uno dei più moderni fornitori di capacità ed operatori charter in Europa – si legge in una nota congiunta -. La compagnia, con sede in Irlanda, porta nel suo know-how l'esperienza accumulata dal gruppo Air Nostrum, con la quale condivide i soci. Europair, è un broker specializzato nella vendita e gestione di voli charter in tutto il mondo dal 1994”.



Nelle prossime settimane verranno resi noti i dettagli sull’operatività del nuovo soggetto dei voli a domanda, che intende operare nei principali mercati del Vecchio Continente.