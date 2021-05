Volotea: Mike Powell nuovo cfo della compagnia

Mike Powell è il suo nuovo chief financial officer di Volotea e assumerà la carica dal 1 luglio. Powell ha alle spalle 14 anni di esperienza nel settore del trasporto aereo, in particolare nell’implementazione del modello di business ultra low cost carrier in tutto il mondo. Ha precedentemente lavorato otto anni come cfo presso Wizz Air, seguendone la quotazione in borsa nel 2015.

Successivamente ha co-fondato la prima compagnia aerea low-cost dell'Argentina, Flybondi, che ha guidato come presidente esecutivo negli ultimi 4 anni. Mike Powell, inoltre, continuerà a essere direttore non esecutivo di Pegasus Airlines in Turchia.

Tra il 1993 e il 2007 ha lavorato come head of aviation research in diverse banche di investimento con sede a Londra e Madrid.