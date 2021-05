Malpensa, i dipendenti festeggiano la ripartenza ballando sulle note di ‘Jerusalema’: il video

Un balletto sulle note di ‘Jerusalema’ di Master KG. Così l’handling dell’aerporto di Milano Malpensa celebra in un video la ripresa dell’operatività dopo un anno di stop dovuto alla pandemia Covid-19 e partecipa alla ‘Jerusalema Dance Challenge’.



Nella clip - realizzata da Old School Sniperz e pubblicata su Youtube - il personale di terra si esibisce in una vera e propria coreografia. Ad accompagnare l’esibizione lo slogan ‘Orgogliosi di ripartire’.



Alla challenge social hanno preso parte anche altri scali in giro per il mondo.