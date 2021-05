United torna in Italia: voli Covid tested da Malpensa e Fiumicino su New York

Entra anche United nel programma di voli Covid tested tra l’Italia e gli Stati Uniti. Con la ripresa dei collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino in direzione di New York Newark tra oggi e domani, il vettore Usa aderisce al progetto realizzato in collaborazione con Sea e con Aeroporti di Roma.

“I clienti in partenza da Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso New York/Newark – si legge in una nota della compagnia - sono tenuti a fornire al momento del check-in la prova di un test Covid-19 negativo (PCR o antigenico) effettuato entro un massimo di 48 ore prima della partenza. Questo test può essere fatto a Roma Fiumicino e a Milano Malpensa e dovrà essere presentato all’arrivo agli ufficiali dell'immigrazione degli Stati Uniti”.



I costi del test ha Fiumicino è fissato a 20 euro, mentre a Malpensa sarà gratuito fino al 30 giugno.