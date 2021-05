British Airways debutta a Perugia con un volo estivo su Heathrow

Decollerà il 27 giugno il nuovo volo British Airways da Londra Heathrow all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria Perugia. Il collegamento sarà operato tre volte la settimana ogni lunedì, giovedì e sabato e terminerà a inizio settembre.

“Sappiamo - commenta Neil Chernoff, director of network and alliances di British Airways - che questa nuova destinazione sarà apprezzata sia da persone che visitano amici e parenti, sia da city breakers, grazie ai voli che partono appena prima del fine settimana e ritornano la domenica”.



Una grande occasione di visibilità per Perugia, come spiega il management dell’aeroporto, che sottolinea come questa sia la prima volta di British Airways nello scalo. Il volo sarà operato da un A320 con una capacità di 144 posti: 96 in economy 48 in business class.