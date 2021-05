Si allunga la lista dei voli covid tested in Italia. United ha annunciato l’adesione al programma per i collegamenti per Roma e Milano da New York Newark. I passeggeri che viaggiano dagli Stati Uniti, oltre a dover presentare un test negativo prima della partenza, saranno soggetti a uno screening rapido all’arrivo in Italia, che comprende anche il test antigienico. Se anche questo test darà esito negativo i passeggi potranno evitare la quarantena in Italia. In caso di risultato positivo, invece, i viaggiatori saranno sottoposti a ulteriori test (con quarantena fino a quando non saranno disponibili i risultati).

Anche i pax in partenza da Roma e Milano dovranno fornire un test negativo al check-in. Negli States non sarà richiesto un ulteriore test, ma i viaggiatori potrebbero essere sottoposti a quarantena a seconda delle indicazioni delle autorità locali.