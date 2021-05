Air Malta, venti destinazioni per l’estate: ecco i voli dall’Italia

Ci sono anche quattro destinazioni italiane nel programma dei voli di Air Malta per l’estate. Nel network dei collegamenti trovano infatti spazio quelli da e per Catania, Milano Linate, Palermo e Roma, insieme ad altri che portano a venti le destinazioni servite dal vettore nella summer con un’offerta totale che, per i prossimi sei mesi, arriva a 580mila posti.

I servizi su Catania aumenteranno fino a 9 settimanali mentre Roma, insieme a Monaco e Vienna, sarà servita fino a 5 volte a settimana. I collegamenti su Londra Heathrow arriveranno a 10 la settimana e fino a 11 quelli sugli aeroporti parigini Charles de Gaulle e Orly.



“Un programma - spiega Roy Kinnear, direttore commerciale di Air Malta - che vuole dare un forte messaggio di impegno da parte della compagnia aerea nei confronti dell’industria del turismo locale e internazionale. È inoltre una dimostrazione del nostro costante e instancabile sostegno alle isole maltesi”.