Voli cancellati per Covid: Air Transat rimborserà i crediti di viaggio

Air Transat rimborserà i viaggiatori che hanno ricevuto un Flight Travel Credit per voli cancellati dal 1° febbraio 2020 al 28 aprile 2021. La decisione arriva grazie a un accordo di finanziamento con la Canada Enterprise Emergency Funding Corporation (CEEFC).

“Abbiamo aspettato con impazienza questo momento, e sappiamo che anche i nostri clienti lo hanno fatto – spiega in una nota Annick Guérard, chief operating officer di Air Transat -. Ora che è stato raggiunto un accordo di finanziamento e che sono stati stabiliti i criteri di ammissibilità dal governo del Canada, siamo lieti di poter fornire ai nostri clienti questo aiuto tanto atteso".



Per ottenere il rimborso, i clienti in possesso di un credito di viaggio devono presentare richiesta entro il 26 agosto 2021, compilando il modulo disponibile su airtransat.com/refunds.



Coloro che hanno prenotato in agenzia o attraverso un’Ota, dovranno mettersi direttamente in contatto con queste.



Il vettore invita comunque clienti e agenzie a visitare la pagina airtransat.com/refunds, per consultare le Faq e i criteri di ammissibilità del rimborso.