Ryanair, otto rotte da Trieste per la summer

Ryanair alza il velo sull’operativo estivo da Trieste. Per l’alta stagione la low cost irlandese annuncia uno schedule che prevede 20 voli settimanali e otto rotte. Di queste, tre serviranno mete internazionali - Londra, Malta e Valencia - e saranno operate due volte a settimana a partire da giugno.

Le altre collegheranno la città friulana agli aeroporti di Bari, Cagliari, Catania, Napoli e Palermo.



“Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo per l’estate ’21 su Trieste - spiega in una nota il direttore commerciale del vettore Jason Mc Guinness -. I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo”.



“Queste 8 destinazioni – aggiunge l’ amministratore delegato di Trieste Airport-Friuli Venezia Giulia, Marco Consalvo - costituiscono un tassello fondamentale del programma di ripartenza di Trieste Airport, che nei mesi di agosto e settembre 2021 raggiungerà l’80% dei posti offerti rispetto al 2019, anno che costituisce per tutti il benchmark su cui misurare la capacità di recupero”.