Trasformare il business model delle compagnie aeree, ma anche stravolgere tutta l’impostazione attuale delle configurazioni degli aerei stessi per ridisegnarli in virtù di una domanda completamente diversa.

Lo studio di McKinsey sul futuro del trasporto aereo dopo la pandemia individua un altro aspetto strettamente legato all’inevitabile declino del business travel compensato dall’ascesa del traffico leisure. E in questo caso a essere coinvolte non saranno solamente le compagnie aeree ma gli stessi produttori di velivoli.



Premium vs economy

Scrive McKinsey nel suo studio: “Al livello più semplice, una minore domanda di classe business può giustificare cabine di classe business più piccole. Andando oltre, i prodotti potrebbero essere spostati per soddisfare meglio i passeggeri premium, come la crescita delle cabine premium economy o lo sviluppo di sedili di classe business più adatti a viaggiare in coppia o in gruppo”.



Nuovi concept

Un indicazione questa che sembra comunque essere già stata recepita da parte delle società specializzate proprio nel ridisegnare gli interni degli aerei: negli ultimi mesi si sono infatti moltiplicati i nuovi concept e gran parte di loro stanno lavorando proprio a rendere le classi economy o premium economy più agevoli e, grazie a soluzioni avveniristiche, anche con la possibilità di potere usufruire di postazioni per dormire.