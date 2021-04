Un contratto preliminare di compravendita in cambio di un anticipo sul prezzo di acquisto e il completamento dell’operazione nell’arco di 12 mesi con il saldo della quota pattuita. È questa la richiesta di ITA ai commissari straordinari di Alitalia relativa al ramo aviation.

La newco rompe quindi gli indugi e in una lettera, anticipata dal Corriere della Sera, effettua una proposta formale per potere aviare le operazioni. Chiedendo che il tutto avvenga “nel più breve tempo possibile”.



I contenuti

Nella missiva a firma dell’amministratore delegate e d.g. Fabio Lazzerini e del presidente Francesco Caio viene inoltre fatta richiesta di un general sales agreement per “effettuare la biglietteria di Alitalia e di stipulare accordi — per conto di Alitalia — con agenzie e tour operator”. Non si tratterà comunque di bypassare la Commissione europea, in quanto, sempre nel documento, si specifica che tutto dovrà passare al vaglio della Ue, che nelle prossime ore dovrebbe anche esprimersi sul prestito da 1,3 miliardi di euro erogato tra il 2017 e il 2019. Prestito per il quale una condanna appare alquanto probabile.



Intanto si torna a parlare degli stipendi dei dipendenti di Alitalia e anche ad aprile si prospetta uno slittamento in attesa degli indennizzi o comunque di una copertura straordinaria da parte dello Stato.