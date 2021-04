Tap: la Ue approva prestito del Governo portoghese di 462 milioni

La Commissione europea ha autorizzato un prestito di 462 milioni di euro dal governo del Portogallo alla Tap. Tap segue le sorti della maggior parte delle compagnie aeree: il business è in forte calo a causa della scarsa domanda e della chiusura dei mercati per il coronavirus.

“Questa misura consentirà al Portogallo di compensare i danni subiti da Tap come conseguenza diretta delle restrizioni di viaggio che il Portogallo e altri paesi hanno dovuto attuare per limitare la diffusione del coronavirus", ha affermato Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza, in una dichiarazione ripresa da Preferente.



Il pacchetto di aiuti eccezionali è stato notificato a Bruxelles il 19 marzo scorso. Tuttavia non sarà sufficiente e anche la compagnia aerea portoghese è stata costretta ad attuare un piano di ristrutturazione che include tagli salariali, tagli di personale e riduzione della flotta.

Il piano era stato presentato il 10 dicembre alla Commissione europea, che non ha ancora rilasciato un parere. “Stiamo esaminando separatamente il piano di ristrutturazione dell'azienda presentato dal Portogallo. Continuiamo a mantenere contatti stretti e costruttivi con le autorità portoghesi in questo contesto " ha spiegato Vestager.