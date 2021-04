Il mondo del trasporto aereo italiano è in lutto per la scomparsa di Domenico Cempella, carismatico manager divenuto amministratore delegato di Alitalia nel 1996, carica che ha mantenuto fino al 2001.

Cempella aveva costruito a sua carriera all’interno del vettore di bandiera: entrato giovanissimo come addetto di scalo, conosceva la compagnia e il trasporto aereo come le sue tasche.



Nel suo ruolo di a.d. riuscì a risanare e riportare in attivo il vettore con una serie di accordi sindacali molto avanzati per l’epoca, scegliendo anche di mettere a terra aerei obsoleti e dispendiosi con costi di gestione elevati come i B747, con la contestuale scomparsa della figura del tecnico di volo, cioè colui che sedeva in cabina con i due piloti in quel tipo di aeromobile.



Cempella viene ricordato anche per la tentata alleanza con Klm: le due compagnie erano infatti complementari e la strategia di farle lavorare insieme poteva essere vincente. Il progetto fu affossato da azioni di lobby degli altri vettori a livello europeo e dalla polemica fra Fiumicino e Malpensa e fra Malpensa e Linate.



Fallito il progetto, Cempella lasciò il ruolo di amministratore delegato nel 2001.