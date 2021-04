Ryanair aumenta l'impegno su Perugia, la new entry è Vienna

Ventuno voli settimanali, otto rotte e la new entry Vienna, raggiungibile due volte la settimana durante l’estate. Sono i numeri dell’impegno di Ryanair su Perugia per la prossima stagione.

Il vettore rende disponibile per i clienti italiani l’offerta ‘Zero Supplemento Cambio Volo’, nel caso in cui i loro piani di viaggio dovessero subire modifiche: “Possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021 - spiega il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness - e versando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale e quello nuovo”.



Tra i collegamenti nazionali quelli alla volta di Cagliari, Catania, Lamezia e Palermo, mentre a livello internazionale Ryanair vola da Perugia su destinazioni come Bruxelles, Malta, Londra e appunto Vienna.