Trenitalia e la scommessa dei collegamenti Covid free

Hanno debuttato lo scorso 16 aprile i primi due collegamenti Covid-free di Trenitalia. L'esperimento, fortemente voluto dal vettore, si è svolto con una coppia di treni al giorno sulla Roma Termini-Milano Centrale, senza fermate, e ricalca la procedura dei voli Covid tested sperimentati a partire dal 16 settembre 2020 su iniziativa di Aeroporti di Roma sulla rotta Roma-Milano.

Può salire su questi treni solo chi presenta un certificato di negatività a un test Covid fatto entro 48 ore prima della partenza. Il passeggero può aver fatto un test molecolare o un tampone antigenico rapido in una struttura di sua scelta, altrimenti può fare un tampone rapido alla stazione, a Termini o Milano Centrale. In ogni caso deve presentarsi 50 minuti prima della partenza del treno. Nelle due stazioni sono stati allestiti 'screening hub', in base a un accordo tra Ferrovie e Croce rossa italiana. Anche chi è stato vaccinato deve fare il test... (continua nella digital edition)