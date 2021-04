Royal Air Maroc mantiene flessibilità sui voli internazionali

Parola d’ordine flessibilità. A seguito delle recenti sospensioni dei voli a causa della pandemia di Covid-19, Royal Air Maroc continua a supportare i passeggeri, mantenendo la possibilità di modificare tutti i biglietti, indipendentemente dalla data di emissione, dalla tariffa pagata e dalla destinazione prescelta.

I clienti, ai quali sono stati cancellati i voli a causa della pandemia di Covid-19, precisa il vettore in una nota, possono quindi beneficiare delle seguenti condizioni: un solo cambio senza penale e senza differenza tariffaria, fino a 15 giorni dopo la data iniziale di partenza, da e verso un’altra destinazione nella stessa area geografica; un solo cambio senza penale e senza differenza tariffaria fino al 30 giugno 2021, da e verso la stessa destinazione. La modifica è consentita anche oltre i termini sopra menzionati senza penale, con la possibilità di una differenza tariffaria se prevista.



I clienti hanno sempre la possibilità di cambiare la data e la destinazione del viaggio tutte le volte che desiderano senza penale (differenza tariffaria applicabile se prevista).



Per i clienti che attualmente non hanno visibilità sulle loro previsioni di viaggio, è possibile emettere un voucher di valore pari al biglietto, valido 12 mesi a partire dalla data di emissione. Questo credito è rimborsabile alla sua scadenza.



In merito alle procedure di ingresso in Marocco, tutti i passeggeri devono presentare l’esito negativo di un test Pcr della durata inferiore a 72 ore, dalla data del prelievo, prima dell'orario di partenza. I passeggeri di età inferiore agli 11 anni sono esenti da questo requisito.