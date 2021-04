Gnv amplia la flotta: consegnata Aries

Una capacità di 2.100 metri lineari per 350 cabine e fino a 1.000 passeggeri: sono questi i numeri di Aries, l’unità consegnata a Gnv. La nave è stata costruita nel 1987 e sarà operativa da maggio sulla rotta tra Napoli e Palermo.

Attualmente la nave è in fase di rinnovo per quanto riguarda gli ambienti interni, che vedranno anche un ristorante, un self service e 2 bar. Inoltre alcune cabine saranno riadattate per ospitare anche animali domestici.



Con il nuovo ingresso, sale a 18 il numero delle navi in forze per la compagnia, che opera 11 linee internazionali e 8 nazionali su Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta.