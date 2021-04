La nuova compagnia aerea Play trova i primi investitori, in arrivo 40 milioni

Arrivano i primi segnali positivi per una delle start up del trasporto aereo che dovrebbero affacciarsi sul mercato nei prossimi mesi, nel tentativo di trovare posto in un contesto ancora in difficoltà.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, l’appello agli investitori della islandese Play ha dato i primi risultati e due fondi pensione insieme ad alcuni tra i maggiori investitori del Paese avrebbero messo sul campo una cifra pari a 40 milioni di euro. Ma i fondatori della compagnia puntano a raccoglierne ancora 20 prima di iniziare le operazioni, per potere contare su una maggiore solidità.



Uno degli obiettivi del nuovo vettore è di andare a coprire il vuoto lasciato dal fallimento di Wow Air.