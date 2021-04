Il turismo italiano: “Vaccinateci per salvare l’estate”

Mentre il tema vaccini continua a essere al centro del dibattito, si alza la voce del settore turistico, anche alla luce della discussione sulle isole ‘covid free’.

Ma il discorso non riguarda solo questa tipologia di destinazioni. Anche il settore dell’hotellerie chiede l’immunizzazione, come riporta corriere.it, anche alla luce dei frequenti contatti con i clienti da parte del personale.



Ma sul tavolo, oltre alla sicurezza dei lavoratori, c’è anche la competitività sullo scenario internazionale, dal momento che diversi competitor dell’Italia (Grecia, Turchia, Spagna, Croazia, Egitto) hanno già avviato le vaccinazioni per il settore turistico.