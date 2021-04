Aeroporto di Palermo: confermati gli investimenti per 70 milioni

Lo scalo di Palermo vuole crescere e conferma i suoi progetti di espansione, solo rimandati dalla crisi Covid. “Il piano da 70 milioni di investimenti è confermato” ha spiegato l’amministratore delegato di Gesap, Giovanni Scalia, durante la presentazione dell’offerta estiva di Ryanair.

“Già per questa estate, siamo pronti a ripartire. Abbiamo una zona apposita per i tamponi, sia in partenza sia all’arrivo, e questo non è scontato” ha aggiunto il manager. Secondo Gesap, già oggi il Falcone Borsellino potrebbe gestire 10 milioni di passeggeri l’anno (erano stati più di 7 nel 2019).



Il piano prevede diversi step, tra cui l’allargamento del terminal e l’aumento degli spazi dedicati a food e negozi.



Dalla Sicilia, intanto, arriva una sponda verso la polemica di Ryanair, che da tempo accusa il Governo italiano di sfavorire il trasporto aereo, con l’imposizione dell’addizionale comunale sui biglietti (circa 6,5 euro a passeggero). “In qualità di presidente dell’Anci regionale, invierò ufficialmente una nota all’esecutivo affinché l’imposta venga sospesa” ha detto in conferenza stampa Leoluca Orlando, sindaco di Palermo.