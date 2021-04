Un taxi volante da Malpensa a Milano Centrale: il progetto di Walle Mobility

Un taxi volante, per corpire il tragitto Milano Centrale - Malpensa in 18 minuti. Questo il sogno che entro il 2025 poptrebbe tramutarsi in realtà.

A guidare i lavori, come segnalato da Malpensa24, sarà la start up italiana Walle Mobility, che in collaborazione con Jaunt Air Mobility, azienda americana produttrice di elicotteri elettrici, sta lavorando all’ambizioso progetto.

"Nella nostra visione spostarsi attraverso i nostri cieli sarà tanto semplice quanto muoversi in strada. Vogliamo lanciare il primo servizio di taxi-aerei entro 5 anni" ha spiegato Domenico Gagliardi, founder e ceo di Walle Mobility.

Wall Air è il progetto che mira a lanciare sul mercato italiano il trasporto di persone via taxi-aerei, con decollo e atterraggio in verticale per rotte interurbane inferiori ai 50 chilometri. Si tratta di velivoli elettrici (o ibridi in una prima fase) da 3-4 posti. L’obiettivo è quello di realizzare entro il 2024 il primo vertiporto, cominciando il servizio nel 2025.



In cima alle potenziali rotte il collegamento tra Napoli e Capri e quello tra Malpensa e il centro di Milano, lungo circa 50 chilometri. Che con i taxi-volanti durerebbe solo 15-18 minuti, evitando inoltre i frequenti ingorghi stradali.