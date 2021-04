Avelo, una nuova low cost nei cieli americani

Avelo, una nuova compagnia aerea low-cost statunitense, è pronta a decollare l'11 aprile. Opererà sulla parte occidentale degli Usa e, secondo le parole del ceo Andrew Levy, "è proprio questo il momento giusto per partire".

A ridosso della stagione estiva e con una domanda crescente in termini di voli grazie alle riaperture in corso negli States, Avelo tenterà l'inserimento in un mercato che a oggi sembra favorevole.



Il lancio del vettore doveva avvenire già un anno fa, poi lo stop a causa della pandemia.



Come riporta cnbc.com, la strategia della compagnia prevede tariffe basse per servire quegli aeroporti poco battuti, come Grand Junction in Colorado e Ogden in Utah, destinazioni di solito raggiunte via hub importanti come Denver o Salt Lake City.



Gaia Guarino