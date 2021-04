Progetto Exosonic: il nuovo Concorde sognato anche per l'Air Force One

Il sogno di rivedere nei cieli il Concorde, o meglio il suo erede come aereo supersonico in grado di replicare i fasti del jet capace di volare da Londra a New York in tre ore, non svanisce. E nell’elenco dei progetti se ne aggiunge un altro, che però potrebbe non limitarsi a diventare velivolo di linea. Ma anche il nuovo Air Force One.

Volerà al doppio della velocità di un normale jet l’Exosonic, prototipo che si candida a entrare in servizio nel 2030. Gran lusso nei suoi interni, ma soprattutto alta tecnologia per sconfiggere i limiti del supersonico, ovvero consumi e impatto acustico nel superamento del muro del suono.



Tra le particolarità dell’Exosonic ci sarà anche quella di potere sorvolare i centri abitati, elemento che l renderebbe quindi appetibile anche per un aereo presidenziale, secondo Corriere.it.