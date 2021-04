di Amina D'Addario

C'è l'Italia nella programmazione estiva di Binter. A luglio la piccola compagnia delle Canarie comincerà a volare due volte alla settimana da Venezia e Torino. "Con questi investimenti - ha sottolineato il general coordinator di Binter, Juan Ramsden, durante una conferenza stampa trasmessa su YouTube - mettiamo in marcia un progetto che avevamo già avviato prima della pandemia e che, a partire da luglio, ci vedrà volare verso Francia e Italia con nuovi collegamenti su Lille, Tolosa, Marsiglia, Venezia e Torino".

Scali secondari

A contraddistinguere la strategia del vettore sarà il focus sugli scali secondari. "Non cerchiamo grandi città come Parigi o Roma, perché - ha spiegato Ramsden - non vogliamo competere con le grandi compagnie, ma offrire un servizio speciale e collegamenti diretti su destinazioni non troppo grandi.".



Sicurezza

Per supportare gli investimenti degli operatori il presidente delle Isole Canarie, Angel Vìctor Torres Pérez, ha invece assicurato che presto l'arcipelago spagnolo "avrà il 70% delle popolazione vaccinata. In questo modo - ha aggiunto -, senza dimenticare la pandemia, potremo aprire le porte ai turisti".