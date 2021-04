Volotea lancia il progetto per salvaguardare il patrimonio artistico del Veneto

Volotea mette 100mila euro a disposizione del patrimonio artistico veneto. La compagnia aerea, insieme a Save e alla Regione, ha presentato il progetto #volotea4veneto, che prevede l’erogazione della cifra al vincitore fra quattro progetti in lizza: un restauro della Gypsotheca Museo Antonio Canova, la digitalizzazione presso la Biblioteca Capitolare di Verona, la creazione di percorsi tattili e 3D per i non vedenti nell’ambito di 'Verona for all' e il restauro del Labirinto nel parco del Museo Villa Pisani.

Adriano Lovera



Saranno i cittadini veneti, dal 7 aprile al 22 maggio, a votare sulla pagina web dedicata. “Siamo orgogliosi di rafforzare il legale con il territorio” ha detto il presidente di Volotea, Carlos Munoz (nella foto), che ha confermato l’impegno sulla regione per l’estate: 3 nuovi A320, 37 rotte e 600mila posti da Venezia; 4 aerei, 21 rotte e 505.000 posti da Verona.