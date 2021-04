Delta, dal 1° maggio il posto centrale tornerà in vendita

Dal 1° maggio, Delta Air Lines riprenderà a vendere il posto centrale a bordo dei propri voli. L'incremento delle vaccinazioni negli Stati Uniti (si stima che il 65% dei passeggeri abituali del periodo pre-covid avrà ricevuto almeno la prima dose del vaccino entro quella data) e l'incremento della domanda nel trasporto aereo sono la prova di una presa di fiducia dei viaggiatori.

Ma Ed Bastian, ceo della compagnia, precisa che questo cambio nella policy non significa un ritorno alla normalità del pre-pandemia. Come riporta travelpulse.com, rimane l'obbligo di indossare le mascherine e non verranno meno i protocolli attuati durante l'ultimo anno.



Gaia Guarino