Debutterà ufficialmente a metà aprile Iata Travel Pass. Dopo le prime sperimentazioni, l’Iternational Air Transport Association ha annunciato il lancio ufficiale dell’app pensata per far ripartire in sicurezza il traffico aereo internazionale.

L’applicazione sarà disponibile inizialmente per dispositivi iOs a partire dal 15 aprile. Successivamente, sarà rilasciata anche la versione per Android.



Come funziona

“L’applicazione – ha spiegato a TravelMole Kamil Alawadhi, regional vice president Africa e Medio Oriente - raggiungerà la sua piena efficacia solo quando compagnie aeree, diversi Paesi e aeroporti l’avranno adottata”.



Su Travel Pass ogni passeggero potrà caricare in modo sicuro dati riguardanti i test Covid o l’avvenuta vaccinazione da esibire durante le procedure di imbarco.



Tra i vettori che hanno già abbracciato il progetto della Iata ci sono Air Baltic, Air New Zealand, All Nippon Airways, Hong Kong Airlines, Malaysia Airlines, Rwandair e Virgin Atlantic.