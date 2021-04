Grimaldi Lines rilancia la cancellazione gratuita

Riguarderà tutte le prenotazioni effettuate nel mese di aprile per partenze dal 15 giugno al 15 settembre l’iniziativa messa in campo da Grimaldi Lines e applicabile alla quota di passaggio nave e ai supplementi per la sistemazione a bordo e per il veicolo o gli animali domestici al seguito.



“A chi prenota con la promo Desiderio d’estate – spiega la compagnia in una nota -, è garantita la possibilità di recuperare interamente il costo del biglietto pagato, nell’eventualità che qualsiasi circostanza possa determinare un cambio di programma. Sarà infatti possibile, fino al 31 maggio 2021, cancellare la prenotazione senza penale, o modificare la partenza (data, ora, tratta) senza spese di variazione, ma solo corrispondendo eventuale adeguamento tariffario”.

Prevista inoltre una scontistica con l’esclusione del costo dei diritti fissi.