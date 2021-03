Continua la querelle europea sul dossier Alitalia. In vista c’è una possibile rottura con l’Unione europea, sancita dal comunicato diffuso ieri sera dal Ministero dello Sviluppo guidato da Giancarlo Giorgetti che ha sottolineato come sia stata “Valutata la situazione di Alitalia alla luce dello stallo delle negoziazioni con la Commissione europea per il decollo della Newco Ita. Si ritiene necessaria una nuova strategia di azione da concertarsi con Mef e Mims per permettere la continuità operativa” dell’azienda.

L’annuncio della nuova strategia, riportato oggi da numerosi quotidiani nazionali come Il Fatto Quotidiano, arriva dopo che il direttore generale di Alitalia, Giancarlo Zeni, aveva espresso critiche nei confronti della posizione dell’Ue. In nome della ‘discontinuità’ Bruxelles chiede infatti che a Ita restino in dote meno di 50 aerei e molti meno dipendenti rispetto al numero attuale, mentre handling, manutenzione e MilleMiglia verrebbero venduti al miglior offerente.



Intanto, il Ministero del Tesoro ha dato il via libera al versamento ai commissari dei 24,7 milioni di sostegni pubblici autorizzati la settimana scorsa da Margrethe Vestager e gli accrediti ai lavoratori dovrebbero arrivare “nei prossimi giorni”.