"Cambierà l'utenza e anche la nostra accoglienza a bordo che non verrà eliminata, ma avrà uno stile adeguato alle esigenze. Dobbiamo mettere in conto un atteggiamento diverso nei confronti del volo: più prudente e attento". Così il ceo di Air Dolomiti, Joerg Eberhart, analizza il futuro del trasporto aereo nel servizio pubblicato nell’ultimo numero di TTG Italia, anche online sulla Digital edition. Secondo il manager “nel trasporto aereo, come in definitiva in ogni aspetto della nostra vita, tutto è cambiato e soprattutto nulla ritornerà come prima: questa è la prima lezione che dobbiamo imparare se vogliamo riprendere le nostre attività e offrire un servizio adeguato alle nuove esigenze del mercato".

