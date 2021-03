Decolla a giugno il Roma-Ouagadougou, primo diretto verso il Burkina Faso

Debutterà il 25 giugno prossimo il primo collegamento diretto fra l’Italia e il Burkina Faso, con un volo a frequenza quindicinale operato da Albastar fra Roma e Ouagadougou.

Il volo nasce dalla collaborazione fra la compagnia aerea, l’operatore Jennifer Tour e That Aviation Italia e consentirà di raggiungere la città del Burkina Faso in sole 5 ore di viaggio.



“Si tratta del primo collegamento diretto ad oggi tra l'Italia e il Burkina Faso e per la comunità Burkinabè in Italia e per gli amici del Burkina Faso è la fine dei lunghi ed estenuanti viaggi per raggiungere la madrepatria – spiega Denise Yaogo di Jennifer Tour -. Bus riservati collegheranno Nord e Sud Italia all’aeroporto di Roma in coincidenza con partenze/arrivi dei voli”.



I biglietti per il nuovo collegamento sono acquistabili in tutte le agenzie di viaggi.